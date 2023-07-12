«ВС России разнесут их»: сенатор о последствиях членства Украины для НАТО Сенатор Цеков заявил, что ВС России «разнесут в пух и прах» НАТО в случае принятия в Альянс Украины

Фото: МО РФ

Российская армия «разнесет в пух и прах» силы НАТО, если Альянс примет в свои ряды Украину на фоне СВО, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор отметил, что ВС РФ приспособились к современным условиям боя и демонстрируют высокий уровень подготовки.

Они (на Западе. — NEWS.ru) понимают, что сильная поддержка Украины или, не дай бог, принятие ее в НАТО, приведут к прямому столкновению с современной армией РФ, доказавшей высокий уровень подготовки. Зная свои свои возможности, они понимают, что ВС РФ могут разнести их в пух и прах и без ядерного оружия. На Западе не хотят прямого столкновения. Поэтому морочат голову Украине, ходят вокруг да около, поддерживают, но в НАТО не принимают, — считает Цеков.

Ранее сообщалось, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации. Эти слова, по сообщениям СМИ, разозлили американскую делегацию, а дипломаты стран-членов блока сочли ситуацию напряженной.

Западные страны намерены затягивать украинский конфликт, поскольку таким образом больше ущерба будет нанесено России, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он убежден в том, что США не будут спешить с переговорами и будут продолжать дурить, и водить за нос украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Джабарова, Зеленский понял, что уже особо никому не нужен.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад требует от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.