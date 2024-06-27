ВС России разнесли «Кинжалами» аэродромы ВСУ для F-16 ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ для самолетов F-16

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы нанесли групповой удар по украинским аэродромам, на которых Киев планирует разместить самолеты западных стран, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, атака производилась высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками. Все назначенные цели, по данным военного ведомства, поражены.

Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар <...> по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Ранее российский боевой вертолет Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После, используя бортовой комплекс, они провели противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром.

Как выяснил МК.RU, украинские военные не могут противостоять наступлению ВС России в ДНР и готовятся к сдаче Торецка, Красногоровки, Очеретино и Красного Лимана. По данным издания, российское наступление успешно развивается на полосе шириной около 110 километров.