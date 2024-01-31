ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение бойцам ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, на этом направлении военные отразили три атаки ВСУ, потери армии Украины составили порядка 280 солдат, уточнили в ведомстве. Общие потери противника на всех активных направлениях за сутки составили 895 человек.

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в ряде населенных пунктов в Харьковской, Херсонской, Запорожской и также Донецкой и Луганской областей был сбит 81 беспилотник. В сводке также говорится, что российские военные перехватили девять снарядов РСЗО американского производства HIMARS.

В списке пораженной за сутки техники ВСУ значатся британская артустановка AS-90, «Гвоздика», гаубицы М777 и Д-30, а также танки, армейские автомобили и бронемашины. Кроме того, был ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подразделения российских войск успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой. Он также отметил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.