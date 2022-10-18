ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные пресекли попытки армии Украины прорвать оборону в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что были поражены две артиллерийские батареи ВСУ и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи, — указано в сообщении ведомства.

За сутки на данном направлении уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин и 21 автомобиль, уточнили в Минобороны.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что Киев за последние 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных, в том числе иностранцев. По его словам, Украина лишилась более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и 7 вертолетов.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ежедневно потери ВСУ по всей линии фронта составляют порядка 500 человек. По его словам, тела погибших украинских военных остаются на передовой, их никто не забирает.