ВС России поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ в ДНР Минобороны: артиллерия накрыла огнем стартовую площадку беспилотников ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Артиллерия группировки войск ВС РФ «Юг» поразила склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, на площадке в тот момент находились два БПЛА противника.

Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора, — рассказал офицер.

Также в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР вертолеты армейской авиации «Юга» уничтожили танк и два бронетранспортера, один из которых — М113 американского производства, уточнил Астафьев.

Он отметил, что авиация группировки нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации ВСУ. Подразделения специального назначения «Юга» выявили и уничтожили три группы пехоты ВСУ общей численностью до 14 военнослужащих, пулеметный расчет, самоходную артиллерийскую установку и миномет, добавил начальник пресс-центра группировки.

Ранее военкор Владимир Романов сообщил, что вокруг населенного пункта Урожайное в ДНР сложилась очень опасная ситуация, ВСУ задействовали много ресурсов для взятия села. По данным военкора, на протяжении дня по селу наносились авиационные и артиллерийские удары, а также его закидывали кассетными боеприпасами и атаковали слезоточивым газом.