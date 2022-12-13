Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Купянском направлении Минобороны: на Купянском направлении погибли более 40 иностранных бойцов и солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных и иностранных бойцов на Купянском направлении, в результате чего было уничтожено более 40 военнослужащих, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ходе брифинга он уточнил, что ВС РФ также вывели из строя две вражеских бронемашины и четыре автомобиля.

На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, — заявил Конашенков.

Представитель военного ведомства также сообщил о том, что на Красно-Лиманском направлении удары артиллерии и огнеметные системы подавили контратаки трех штурмовых группировок ВСУ в районах Терны и Ямполовки ДНР.

Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа, — уточнил Конашенков.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утром 13 декабря рассказал, что российская армия продвигается на Угледарском, Марьинском, Первомайском, Майорском, Артемовском и других направлениях, однако ситуация на них остается сложной. Он подчеркнул, что каждые 50–200 метров играют иногда существенную роль при взятии под контроль населенных пунктов.