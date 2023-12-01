ВС России поразили центр подготовки украинских беспилотников

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, он располагался в Запорожской области. Кроме того, удар российских войск пришелся на радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей под Херсоном.

Поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что за прошедшие сутки в выполнении поставленных задач участвовали оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерийские подразделения. В целом им удалось взять верх над противником более чем в ста районах.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские подразделения продолжают успешно наступать в Марьинке под Донецком. По его информации, говорить однако о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.