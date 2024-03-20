ВС России полностью зачистили от диверсантов приграничное село Минобороны: ВС России зачистили село Козинка от остатков украинских ДРГ

Фото: МО РФ

Бойцы армии России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов населенный пункт Козинка, сообщает пресс-служба российского Минобороны. Военные уточнили, что в настоящий момент продолжаются мероприятия по недопущению проникновения в Россию других диверсионных отрядов.

На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения ДРГ на приграничную территорию, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял до 650 военнослужащих. Кроме того, уточнили в ведомстве, у ВСУ были уничтожены две бронемашины и две единицы РСЗО Vampire, произведенных в Чехии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал о попытках украинских военных во время избирательных мероприятий в России захватить приграничные территории страны. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе села Козинка. Все атаки отражены, противник отброшен и понес потери, уточнил министр.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря.