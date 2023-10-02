Минобороны сообщило об атаках ВСУ на Донецком направлении Минобороны: бойцы ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерийского огня отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщает Минобороны России. Украинские военные атаковали вблизи населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли порядка 180 военных на Донецком направлении.

За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — следует из ведомственной сводки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

В свою очередь глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.