ВС России отразили свыше 10 атак ВСУ на различных направлениях за сутки

Фото: МО РФ

Боевая работа минометных расчётов

За прошедшие сутки ВС России отразили семь атак ВСУ на Донецком, одну атаку на Южно-Донецком и Запорожском и три атаки на Краснолиманском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга. Потери ВСУ на различных участках фронта составили свыше 600 человек, добавил он.

На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики, — сообщил Конашенков.

Также в районе населенного пункта Дзержинск был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Вблизи села Чаривное в Запорожье пресечена деятельность украинских диверсантов, а в Днепропетровской области ликвидированы пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА противника, добавил Конашенков.

По словам представителя ведомства, ВСУ также понесли значительные потери в военной технике. На различных направлениях уничтожены артиллерийская система М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-22, один танк и САУ «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь был поражен пункт управления бригады теробороны ВСУ. Также российским военнослужащим удалось сбить вертолет Ми-8 у Воздвиженки.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступление на Купянском направлении. По информации ведомства, военнослужащие прошли в сторону населенного пункта Новоселовское в ЛНР на 300 метров. При этом Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 80 солдат.