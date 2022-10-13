ВС России отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы России отразили атаки украинской армии на нескольких направлениях, сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, ВС РФ отбили удары на Николаево-Криворожском, Краснолиманском и Купянском направлениях.

По данным Минобороны РФ, на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 110 военных. Кроме того, ВС России ликвидировали 21 бронемашину.

На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли попытку форсировать реку Жеребец. Под огнем российских войск украинская армия отступила.

Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области удалось отразить атаки противника. Потери украинской армии составили более 50 человек.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Запорожском и Криворожском направлениях. По данным ведомства, атаки украинских военных в ряде населенных пунктов Харьковской и Луганской областей были успешно подавлены.