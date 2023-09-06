ВС России отбили атаки ВСУ в районах Вербового и Работино Минобороны: российские военные отразили атаки в районах Вербового и Работино

Российские военные на Запорожском направлении отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работино, сообщает Минобороны. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, изменений в тактическом положении российских войск нет.

ВС РФ отразили четыре атаки противника в районах Вербовое и Работино на Запорожском направлении при поддержке авиации, артиллерии и ТОС, — рассказали в МО.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. В эфире программы «Соловьев LIFE» он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Ранее военэксперт Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. Собеседник не исключил, что населенный пункт находится в серой зоне и за него идут бои.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что часть населенного пункта Работино находится в «серой зоне». Он не исключил, что ВСУ занимают западную часть Работино, а российские силы — южную. По его словам, стороны периодически переходят в наступление.