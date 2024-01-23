ВС России обязал сеть суши «Ебидоеби» сменить название ВС РФ оставил в силе решение арбитража о смене названия сети суши «Ебидоеби»

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Верховный суд России обязал сеть доставки суши и роллов «Ебидоеби» сменить наименование, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края. Высшая судебная инстанция РФ оставила в силе соответствующее решение регионального суда.

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Ебидоеби» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, принятые по делу судебные акты <...> оставлены в силе, — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года красноярский арбитраж признал наименование «Ебидоеби» противоречащим принципам гуманности и морали. Свою позицию суд обосновал тем, что название находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка. Доказательства того, что наименование воспринимается российскими клиентами как транслитерация с японского фразы «День недели — суббота», не были предоставлены.

Сооснователь сети Константин Зимен пообещал обжаловать решение и отметил, что не собирается менять название по первому требованию. Он указал, что за восемь лет существования «Ебидоеби» неоднократно сталкивалась с принципиальными позициями разных инстанций, которые «без конца хотят что-то», но ранее суды уже вставали на сторону сети.