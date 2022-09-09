ВС России направили в зону СВО дополнительную защиту бронетехники ВС России направили в зону СВО дополнительные комплекты защиты БМП и БТР

Фото: Министерство обороны РФ

В зону проведения специальной военной операции на Украине направляются дополнительные комплекты защиты бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) от противотанковых гранатометов и ручных гранат, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Александр Шестаков. По его словам, которые приводит газета «Красная звезда», серийные БМП и БТР с 2021 года выпускаются с доработками, позволяющие монтировать дополнительную защиту.

Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции, — сказал Шестаков.

Накануне российские военные успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М в ходе спецоперации. Аппарат продемонстрировал хорошую работу, однако ему еще требуются доработки.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что Вооруженные силы РФ на Украине применяют новейшее вооружение. По его словам, российские войска используют его точечно, в щадящем режиме и только там, где нет гражданского населения. При штурме Авдеевки, по мнению эксперта, точно будут использоваться методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров. Он отметил, что пока не было задействовано термобарическое оружие.