ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ Минобороны России: в Тернополе и Петропавловке нанесены удар по пунктам дислокации ВСУ

Фото: МО РФ

В районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и складам, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит ТАСС, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Фото: ГУ ДСНС Украины

Вооруженными силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран, — сказал он.

Конашенков также отметил, что в течение прошедших суток украинская армия предпринимала массовые попытки прорыва обороны российских войск севернее и южнее Артемовска, но все атаки были отражены. Потери ВСУ за сутки составили свыше 400 военных убитыми и ранеными на Соледаро-Артемовском направлении.

13 мая начальник пресс-центра российской военной группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что подразделения группы уничтожили на Херсонском направлении украинские артиллерийские позиции. Кроме того, была ликвидирована американская гаубица M777. Также было отмечено, что в районах поселков Зеленовка, Крынки и Голая Пристань были обезврежены три разведывательных беспилотника.