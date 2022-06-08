ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация высокоточными ракетами нанесла удар по бронетанковому заводу в Харькове, где ремонтировалась техника украинской армии, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает РИА Новости. За сутки ВС РФ поразили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарею реактивных систем залпового огня «Ураган».

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ, — сообщил он.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы Украины теряют много людей, вооружения и техники. По его словам, при освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике погибло 300 украинских военных. Также ВСУ потеряли шесть танков и 15 бронемашин, 36 артиллеристских установок и четыре РСЗО «Град», добавил он.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором российская армия уничтожила самоходную aртиллерийскую установку (САУ) М109, переданную Украине Норвегией. На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и нaносят несколько ударов по прилегающей территории.