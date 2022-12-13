ВС России нанесли удар из новых РСЗО по укрепрайону ВСУ под Марьино Вооруженные силы России нанесли удар из новых РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ под Марьино

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар из новых реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» по укрепрайону украинской армии под Марьино. Кадры ликвидации цели опубликовало РИА Новости. «Торнадо-Г» представляет собой усовершенствованную версию «Град» и наносит удары снарядами калибра 122 миллиметра.

На кадрах показано, как ракетчики открывают из РСЗО огонь по точкам, которые ранее стали известны благодаря работе разведки.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня утром рассказал, что российская армия продвигается на Угледарском, Марьинском, Первомайском, Майорском, Артемовском и других направлениях, однако ситуация на них остается сложной. Он подчеркнул, что каждые 50–200 метров играют иногда существенную роль при взятии под контроль населенных пунктов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в районе Краматорска в Донецкой Народной Республики силами ВС РФ уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Он также рассказал о ликвидации более 175 украинских военнослужащих и техники противника в ходе СВО.