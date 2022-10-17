ВС России нанесли новые удары по энергетическим и военным объектам Украины МО РФ сообщило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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ВС России продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Отмечается, что поставленные цели были достигнуты. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали суммарно порядка 300 солдат ВСУ на Купянском, Лисичанском и Николаево-Криворожском направлениях.

В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, — сообщили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Купянском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Было уничтожено более 600 украинских военных, танки, бронемашины и орудия полевой артиллерии.

15 октября российские военные сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС для проведения речной операции. Также ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР, однако были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек.