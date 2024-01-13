ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» по ВПК Украины Минобороны России сообщило об ударе «Кинжалами» по военным объектам Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Утром 13 января ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, атака производилась с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» и беспилотников.

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты, — уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что атака прошла успешно и все цели были достигнуты.

Ранее Минобороны сообщило, что минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро, противник бежал, роняя ящики.

До этого минометчики мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны отметили, что вся операция заняла не больше 15 минут благодаря профессионализму военнослужащих.