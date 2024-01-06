ВС России ликвидировали запасы оружия ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в данной точке проведения СВО также было ликвидировано до 45 военнослужащих украинской армии.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено до 45 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, — сообщили в МО.

Кроме того, ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) и 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. В операции были задействованы ракетные войска, артиллерия, авиация и ударные беспилотники российской армии, добавили в МО.

Ранее Западная группировка войск отразила контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Синьковки, противник был вынужден отойти, сообщили в ведомстве. По его данным, потери ВСУ составили 25 человек. Помимо этого, из строя выведены два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы Caesar французского производства.