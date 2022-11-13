ВС России ликвидировали украинский арсенал в Черкасской области

Вооруженные силы России уничтожили украинский арсенал с авиационными средствами поражения в Черкасской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Учреждение было ликвидировано высокоточными ракетами.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины,— сообщили в ведомстве.

Уточняется, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях. В результате их работы противники понес потери в живой силе и военной технике в 183 районах.

Кроме того, ВС России уничтожили три американские артиллерийские системы М777 в районе города Запорожье.