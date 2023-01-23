ВС России ликвидировали установку РСЗО HIMARS на Днепровском направлении

Фото: AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы России ликвидировали установку реактивной системы залпового огня HIMARS, а также экипаж и два автомобиля на Днепровском направлении, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также подтвердил переход населенного пункта Краснополье под контроль РФ.

На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» вместе с экипажем и два автомобиля, — сказал Конашенков.

На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены более 200 украинских военнослужащих, семь автомобилей, шесть боевых бронированных машин, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, киевская армия лишилась на этих направлениях трех радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 и двух гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Конашенков также сообщил, что средствами ПВО за сутки сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Кременной (ЛНР) и Жовтневого (Харьковская область). Кроме того, было перехвачено 14 реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино ДНР, а также Червонопоповка ЛНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в регионе. При этом он не стал скрывать, что ситуация остается сложной.