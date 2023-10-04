ВС России ликвидировали склад военной техники ВСУ в Константиновке Минобороны РФ: уничтожен склад военной техники ВСУ в Константиновке

Фото: МО РФ

Склад Вооруженных сил Украины, расположенный в населенном пункте Константиновка Краматорского района Донецкой области, полностью уничтожен, заявило Минобороны РФ в Telegram-канале. Ведомство опубликовало видео точечной работы ВС России по объекту противника.

Уничтожение склада ВСУ в населенном пункте Константиновка. Точечным ударом авиационными средствами поражения летчики уничтожили склад и вооружение, находящееся в нем. По данным разведки, украинские боевики прятали и хранили в нем вооружение и военную технику, — указало ведомство.

Накануне Минобороны России доложило о провальной попытке ВСУ нанести удар по Белгородской области. Противник выпустил два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над регионом. Однако силами ПВО все цели были уничтожены.

Также в ведомстве рассказали, что у побережья Крыма была сбита украинская ракета «Нептун». Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили цель над северо-западной частью акватории Черного моря.

Вместе с тем Южная группировка войск ВС России успешно ликвидировала реактивную систему залпового огня ВСУ «Град» вблизи населенного пункта Часов Яр Бахмутского района. Кадры работы российских бойцов показал репортер ВГТРК Андрей Руденко.