ВС России успешно атаковали аэродромы ВСУ с западной техникой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которых хранилась западная техника, сообщили в Минобороны России. В Хмельницкой области были уничтожены склады с авиационным топливом. В ведомстве отметили, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США, — рассказали в ведомстве.

В МО отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Всего за прошедший день было уничтожено около 700 украинских военнослужащих.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. До этого появилась информация, что в ходе атак ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что подготовленные резервы ВСУ для продолжения наступления в зоне СВО составляют 30-40 тысяч человек. По его словам, попытка ВСУ нанести анонсированный на Западе «основной удар» приведет к новым потерям ВСУ.

Он не исключил, что ВСУ в ходе анонсированного основного удара контрнаступления попытаются прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении. По его словам, украинские военные планируют перерезать кратчайшую сухопутную магистраль в Крым в регионе.