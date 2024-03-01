ВС РФ запустили с космодрома Плесецк межконтинентальную ракету «Ярс»

На испытательном космодроме Плесецк произведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, запуск произведен для подтверждения тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены, уточняется в сообщении.

На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. <...> Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пусковые установки «Ярс» прибыли в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Механизированная колонна выехала из Ивановской области, где находится пункт постоянной дислокации, в общей сложности проехав 400 километров.

В декабре 2023 года расчеты новейших ракетных комплексов «Ярс» заступили на боевое дежурство в Тверской области. Они оснащены многотонными снарядами, которые позволяют поражать сразу несколько целей. Дальность действия комплексов составляет более 10 тысяч километров.