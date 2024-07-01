ВС РФ взяли Степовую Новоселовку и Новопокровское: что это значит для СВО?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России 1 июля взяли под контроль населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Что это значит для СВО и где еще продвинулись российские войска?

Что рассказали в Минобороны

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий заняли населенный пункт Степовая Новоселовка и вышли на более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили около 475 военнослужащих.

«Также нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Военнослужащие в составе Центральной группировки войск тем временем взяли под контроль Новопокровское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российская армия улучшила тактическое положение на этом участке фронта, противник потерял до 405 бойцов.

«Нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.

Что значит для СВО взятие Степовой Новоселовки и Новопокровского

Установление контроля над Степовой Новоселовкой и Новопокровским позволит России приблизиться к Купянску, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что также благодаря этому ВС РФ отодвинут фронт еще дальше от Донецка.

«Контроль над Степовой Новоселовкой позволит группировке „Запад“ улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта и приблизиться к Купянску. Контроль над [Новопокровским] позволит группировке „Центр“ еще дальше отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. На южном фланге этой линии уже ведется штурм крупного укрепрайона ВСУ в Карловке», — заявил Коц.

Кроме того, отметил журналист, Степовая Новоселовка находится вблизи важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. К северо-западу от этого места и до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населенных пунктов, где украинские войска могли бы обустроить серьезные оборонительные позиции.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Схожее мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко: взятие населенного пункта в Харьковской области позволит России не только продолжить наступление на Купянск, но и нарушить логистические цепочки ВСУ.

«Там [в Степовой Новоселовке] очень активно в последнее время действовали наши военнослужащие. Вот эти все действия на линии боевого соприкосновения говорят о том, что наши военнослужащие пытаются освободить Купянск и, естественно, разрезать логистические цепочки украинским боевикам, потому что Купянск — очень крупный логистический узел», — сказал Марочко.

Он добавил, что установление контроля над Степовой Новоселовкой — предвестник начала фазы по занятию и Купянска-Узлового, в который до сих пор поступают вооружение и боеприпасы. По мнению эксперта, это вполне закономерный факт.

Марочко отметил, что российские военнослужащие продвигаются на Харьковском направлении «по так называемому хребту»: господствующие высоты находятся как по флангам, так и сзади войск, что позволяет «очень эффективно действовать, уничтожать противника». Единственной точкой на карте, на которой ВСУ могут попытаться сдержать продвижение ВС России, является населенный пункт Песчаное.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где еще продвинулись российские войска 1 июля

Вооруженные силы РФ при поддержке бронетехники штурмуют населенный пункт Стельмаховка на Сватовском направлении в ЛНР, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские войска также закрепляются в районе села Карловка в ДНР.

Фото: МО РФ

«Сватовское направление. Российские войска при поддержке бронетехники атакуют Стельмаховку с востока. Десант спешился в районе западной части балки и штурмует Стельмаховку и лесополосы южнее балки, постепенно закрепляясь на позициях», — говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские войска закрепляются восточнее села Карловка — в районе садового товарищества «Рассвет».

«Севернее Карловского водохранилища наши войска продолжают атаки вдоль лесополосы в направлении садового товарищества „Донбасс“ и в районе села Яснобродовка», — сообщает канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мощные удары обрушились на ВСУ: успехи российской армии к утру 1 июля

Массированный налет дронов на регионы: как ВСУ атакуют Россию ночью 1 июля

Ребенка убил дрон, HIMARS в ДНР, обстрел Гнилого: как ВСУ атакуют РФ 1 июля