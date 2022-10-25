Минобороны: ВС РФ уничтожили стоянку вертолетов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили стоянку вертолетов в районе населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что также были уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар в ДНР и Зеленый Гай в Николаевской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка в ДНР, Оленовка Николаевской области. Также поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР, — заявил представитель военного ведомства.

Кроме того, ВКС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области, сообщил он.

24 октября Вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил Конашенков в ходе брифинга. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянку и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.