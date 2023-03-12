ВС России уничтожили склад боеприпасов в районе Запорожья

Фото: Министерство обороны РФ

В районе города Запорожье российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили склад боеприпасов, расположенный на территории «Укрэнергочермета», сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожили восемь боевых бронированных машины, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, четыре пикапа, три гаубицы Д-30 и две артустановки «Гвоздика».

В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет», — сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки ВКС России и средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8, один беспилотник и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

11 марта Коношенков заявил, что российские военные поразили подразделения ВСУ вблизи Пречистовки и Угледара. По его словам, всего на этом направлении были убиты около 70 бойцов ВСУ, а также уничтожены пять единиц техники.