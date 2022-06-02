ВС РФ уничтожили пункты управления «Кракена» и «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункты управления украинских националистических формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, сообщает Минобороны России. Также был сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, — указано в сообщении ведомства.

Также сообщается, что численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине против ВС РФ, с начала мая сократилась в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. В ведомстве отметили, что большая их часть была разбита российскими военными в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности, так как наемники были неподготовленными и не имели реального боевого опыта.

Ранее, 2 июня, Минобороны России опубликовало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации на Украине. ЗРС, находившаяся на боевом дежурстве, обнаружила воздушные цели, которыми оказались ударные беспилотники Bayraktar TB2.