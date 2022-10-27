ВС РФ уничтожили предприятие по производству ракетного топлива для ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили предприятие ВСУ по производству твердого ракетного топлива

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли ракетный удар по производству твердого ракетного топлива в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области.

В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Более того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Минобороны добавило, что в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области в воздухе были сбиты шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, украинская армия попыталась навязать бои в селе Куземовка ЛНР: в наступательных операциях ВСУ участвовали до 500 человек личного состава. Российская армия подавила все попытки прорыва со стороны противника.