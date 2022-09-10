ВС РФ уничтожили операторов ВСУ, управлявших «Байрактарами» вблизи Изюма

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные Изюмско-Балаклейской группировки войск поразили операторов ВСУ, управлявших беспилотниками «Байрактар», сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили при помощи артиллерийских расчетов самоходных установок 2С-19 «Мста-С».

Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

Ранее ведомство публиковало кадры работы гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при уничтожении бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. Для атак использовались фугасные снаряды, способные с максимальным эффектом наносить урон фортификационным сооружениям.