ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для войск Украины в Донбассе МО: ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, откуда поставлялось топливо для ВСУ

Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище в районе Днепропетровска, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки украинских войск в Донбассе, сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области был ликвидирован узел связи ВСУ.

В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе, — сказал Конашенков.

Накануне представитель МО РФ заявил, что Вооруженные силы РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили стоянку вертолетов в районе населенного пункта Александровка в ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Кроме того, он рассказал об уничтожении двух складов вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар в ДНР и Зеленый Гай в Николаевской области.