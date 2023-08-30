ВС РФ уничтожили еще один катер ВСУ вблизи острова Змеиный в Черном море Минобороны: ВС России уничтожили еще один катер ВСУ вблизи острова Змеиный

Российские войска уничтожили еще один украинский катер с экипажем в акватории Черного моря вблизи острова Змеиный, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар наносился с бомбардировщика Су-24. Ранее стало известно о поражении корабля ВСУ вблизи острова Змеиный истребителем Су-30.

30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря. Уточнялось, что корабль вместе с экипажем был уничтожен.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 августа авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ, их судьба неизвестна.

В российском военном ведомстве ранее сообщали, что истребитель морской авиации сбил дрон Вооруженных сил Украины в небе над Черным морем. Украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории.