ВС РФ уничтожили до 260 бойцов ВСУ на четырех направлениях в зоне СВО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях и уничтожили до 260 украинских военных, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в ДНР ВС РФ также уничтожили две ЗРК «Бук-М1» и американскую РСЛ AN/TPQ-37, в Харьковской области подавили батарею артсистем М777, а в ЛНР уничтожили два минометных взвода ВСУ.

На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. <...> На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника. <...> На Купянском направлении <...> нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ. <...> На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наемниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка, — сказал Конашенков.

Он также добавил, что в ДНР за сутки российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области. По его словам, они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.