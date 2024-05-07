ВС РФ уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

Фото: МЧС Украины

Российские силы уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива, сообщили в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, удары нанесены по складам горючего и военно-технического имущества украинской армии.

За сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское. Противник потерял до 170 военнослужащих.

До 600 человек ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки «Юг». Тактическое положение улучшила и группировка «Центр». Здесь противник потерял до 395 военных и танк Abrams.

Ранее в Минобороны рассказали, что российский экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.