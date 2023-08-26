ВС России улучшили положение вдоль линии фронта на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России смогли стабилизировать обстановку вдоль линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram. По данным ведомства, в ходе боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли до 50 солдат, самоходку Krab и полевой склад боеприпасов.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю, — говорится в публикации.

Как уточняется, за минувшие сутки под Купянском российские войска отразили пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Они пытались прорвать оборону у населенных пунктов Синьковка, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка.

Ранее сообщалось, что российские военные провели успешную наступательную операцию к югу от Артемовска в Донецкой Народной Республике. В ходе боестолкновений ВСУ потеряли важную высоту. Позиции противника располагались на холме высотой более 200 метров вблизи населенного пункта Клещеевка. Согласно последним данным, примерно половина этого холма перешла под контроль ВС РФ.