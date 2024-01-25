ВС РФ улучшили положение на Донецком направлении МО РФ: войска РФ улучшили положение на передовой на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что отражено три атаки ВСУ. Потери противника составили до 310 военнослужащих и четыре танка.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток на этом направлении поражены американские боевая машина реактивной системы залпового огня М270 MLRS и артиллерийская система М777. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

Ранее в Минобороны рассказали, что экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) сорвали ротацию и ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Там отметили, что контроль поражения целей велся с помощью беспилотника, передающего изображение в режиме реального времени.

До этого политолог Дмитрий Раевский допустил, что 2024 год станет переломным для России в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что российские войска в условиях сухих дорог смогут совершить прорыв. По его словам, среди бойцов ВСУ преобладают пожилые люди и женщины, которые не могут держать оборону. Кроме того, они часто самовольно покидают позиции из-за дефицита еды, воды и боеприпасов.