ВС РФ уничтожили склады «Хортицы» и «Иностранного легиона» ВСУ МО РФ: в зоне СВО уничтожены склады с боеприпасами «Иностранного легиона» ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия в зоне СВО уничтожила склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и военнослужащих украинского «Иностранного легиона», сообщили в Министерстве обороны РФ. Удары наносились авиацией, беспилотниками и артиллерией, уточнили в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков Иностранного легиона, — говорится в сообщении.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что российские войска продвинулись севернее населенного пункта Работино Запорожской области. По его словам, украинские части были оттеснены на этом направлении примерно на полкилометра. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВС РФ возьмут под контроль Харьков при помощи окружения и блокировки. Он подчеркнул, что подобный сценарий с большой вероятностью уже был опробован российской армией в Сирии. По мнению эксперта, взять город штурмом будет достаточно сложно.