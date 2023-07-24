ВС РФ поразили узел связи бригады ВСУ в районе Дзержинска

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по узлу связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, соответствующая цель находилась в районе населенного пункта Дзержинск в Донецкой Народной Республике.

В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 95 украинских военнослужащих. Противник также понес потери в военной технике. Так, ликвидированы две боевые бронированные машины, три пикапа и САУ Cezar французского производства, уточнили в МО.

По данным ведомства, уничтожены склады боеприпасов теробороны ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, средствами противовоздушной обороны был перехвачен снаряд РСЗО HIMARS. За прошедшие сутки также удалось ликвидировать свыше 30 БПЛА противника в различных зонах СВО.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской техники и живой силы противника на Артемовском направлении. Российские артиллеристы нанесли точные удары по позициям ВСУ, отметили в ведомстве. Благодаря действиям ВДВ ВС РФ на поле боя осталось несколько десятков уничтоженной техники ВСУ.