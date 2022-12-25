ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

В районе города Артемовска Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, — сказал Конашенков.

По его словам, ВС РФ уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Ураган» и польскую самоходную установку «Краб» в ДНР, две РСЗО «Град» в ЛНР, а также три американские артсистемы М777 в Харьковской области и ДНР.

Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, а также перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и один снаряд «Ураган» в ЛНР, ДНР и Запорожской области, добавил Конашенков.

24 декабря ВС РФ уничтожили сводную тактическую группировку иностранных наемников в ходе наступления на Донецком направлении. Российские войска также поразили бойцов десятой горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. Всего в рамках наступательной операции украинская армия лишилась до 60 солдат, а также потеряла четыре бронетранспортера и три пикапа.