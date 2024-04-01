ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня «Град»

Российские силы поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе города Харькова, заявили в Министерстве обороны РФ. Также сообщается об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харькова, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Под них попали также радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

В российском военном ведомстве также добавили, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Это позволило нанести огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ нанесли мощнейшие авиаудары по позициям украинских войск в марте этого года. Он считает, что эти атаки стали крупнейшими за все время проведения СВО.