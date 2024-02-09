ВС РФ поразили два пункта управления БПЛА и два склада ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Российские силы за сутки поразили на Донецком направлении два пункта управления БПЛА, два склада с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Как отмечается, украинские силы на этом направлении потеряли в общей сложности до 300 военнослужащих.

Противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция и два склада с боеприпасами ВСУ, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что группировки российских войск на этом участке фронта заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесены удары по живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Вместе с этим отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Ранее служащий в спецназе ВСУ немец по имени Бен в комментарии изданию Bild заявил, что Вооруженные силы России обладают «бесконечным» количеством солдат и запасом военной техники. При этом он подчеркнул, что мощь российской армии является не единственной причиной, по которой армия Украины терпит поражение. Он обвинил в провалах ВСУ страны Запада, медлящие с решениями по поставкам вооружений.