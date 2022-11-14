МО РФ сообщило о провальных попытках ВСУ продвинуться по ряду направлений Минобороны: ВС РФ отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях

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Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в этих районах было уничтожено около 290 украинских военных, семь танков, семь боевых машин пехоты, 10 бронетранспортеров и 14 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении <...> пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. <...> На Купянском направлении <...> ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск. <...> На Краснолиманском направлении <...> отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, российские военные уничтожили две американские РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, радиолокатор ЗРК С-300 в Запорожье, склад вооружения и техники ВСУ в Херсонской области и хранилище топлива в районе Харькова. Кроме того, российская артиллерия подавила две батареи РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях, добавил Конашенков. За сутки российские системы ПВО также сбили шесть беспилотников ВСУ и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР, отметил он.

Ранее Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ пресекли атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях, уничтожив почти 360 украинских военных. Он также добавил, что за сутки российские военные уничтожили 85 иностранных наемников на Южно-Донецком направлении при попытке противника остановить наступление российских войск.