ВС РФ ночью нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вооруженные силы России в ночь на 13 июня нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, сообщает Министерство обороны. Вместе с тем были нанесены удары по складам с иностранным оружием, которое Киев получил от западных партнеров.

Ночью ВКС России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщали, что в районах Ямполовка и Невское на Краснолиманском направлении бомбардировочной авиацией нанесены бомбовые удары по двум складам боеприпасов, опорному пункту и пункту временной дислокации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx сообщал, что ВСУ потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.