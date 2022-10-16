ВС РФ нанесли удары по военным объектам и системам энергетики Украины Минобороны РФ: ВС России нанесли удары по военным объектам и системам энергетики Украины

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В течение суток ВС РФ наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, заявили в Минобороны России, передает ТАСС. Отмечается, что все цели были достигнуты. Также сообщается, что на Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й мехбригады ВСУ, уничтожено до 50 украинских военных.

В течение суток ВС РФ наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели достигнуты, все объекты поражены, — рассказали в ведомстве.

Ранее 16 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что слаженная работа российских войск остановила наступательную операцию ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что российские части ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского разбили противника на Херсонском направлении.

О том, что ВСУ попытались начать наступление в Херсонской области, Стремоусов рассказал 15 октября. Он отметил, что украинские войска выбрали в качестве направления дорогу Дудчаны — Берислав. При этом ситуация находится под контролем, заверил тогда он.