Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Сватовском участке

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Авиация ВС РФ нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском участке в Донбассе, заявил командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС РФ, который выполняет боевые задачи на данном направлении. В разговоре с РИА Новости он отметил, что в данный момент идет активная фаза боя. Командир подчеркнул, что украинские солдаты пытаются прорвать оборону.

На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар, — рассказал военнослужащий.

Командир подчеркнул, что при атаках украинские военные используют артиллерию. По его словам, боевая активность ВСУ также сопровождается вылазками диверсантов.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали более 55 экстремистов миротворческого «батальона имени Шейха Мансура» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в том же районе российские войска вывели из строя шесть единиц бронетехники и автомобилей противника.

25 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Он утверждает, что это связано с большими потерями ВСУ.