ВС России нанесли удар по центрам подготовки украинских диверсантов

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили по центрам подготовки украинских диверсантов, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Также были поражены пункты радиотехнической разведки. Для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности.

Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, — говорится в сообщении.

Также за сутки было уничтожено 75 беспилотных летальных аппаратов и сбиты пять крылатых ракет большой дальности Strom Shadow, уточнили в ведомстве. Вооруженные силы Украины предпринимали несколько попыток наступления на разных участках фронта, однако все они были отражены. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой предположил, что в ночь на 21 сентября Украина подверглась массированному ракетному удару, целями которого стали заводы по ремонту военной техники. По его словам, ВС РФ также могли атаковать объекты двойного назначения, места скопления живой силы, лагеря подготовки ВСУ и склады боеприпасов.