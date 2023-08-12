ВС РФ накрыли огнем «Торнадо-С» пункт управления наемников ВСУ ВС РФ уничтожили пункт управления наемников с терминалом Starlink в Николаевке

Фото: МО РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по объекту ВСУ в Николаеве, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В результате работы расчетов РСЗО «Торнадо-С» удалось поразить пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников и терминал связи Starlink.

Расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, — сообщили в министерстве.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. Кроме того, в районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что подразделения ВС РФ провели успешную контратаку в населенном пункте Урожайное на западе ДНР. Прежде на севере поселка пытались закрепиться украинские войска, однако в ходе ожесточенных боестолкновений их выбили за пределы Урожайного.