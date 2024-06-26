ВС РФ лишили украинские войска трех установок западных РСЗО Минобороны РФ: авиация уничтожила три пусковые установки РСЗО HIMARS ВСУ

Фото: МО РФ

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России, а также ракетные и артиллерийские войска, за прошедшие сутки уничтожила три пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, вместе с машинами были ликвидированы и управляющие ими иностранные военные.

Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение, — сказано в сообщении.

Помимо этого, подразделения российских войск уничтожили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников противника. Также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 109 районах, добавило Минобороны.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что взятие населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона украинской армии. По последним данным, штурмовики группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке и оборона ВСУ разваливается, несмотря на численный перевес.