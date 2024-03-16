В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина Песков заявил, что высказывания Байдена о Путине не красят глав государств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США вряд ли могут гордиться поведением американского лидера Джо Байдена, который снова допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные выражения не красят глав государств.

Такие выражения (Байдена о Путине. — NEWS.ru) не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким, — сказал Песков.

Ранее Байден охарактеризовал Путина как криминального деятеля во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика. Президент США призвал конгрессменов как можно скорее принять законопроект о дополнительной финансовой помощи Украине и заявил, что они должны «противостоять Путину».

Посольство России в США ранее направило ноту протеста американскому Госдепу из-за оскорблений Байдена в адрес Путина. Российский посол Анатолий Антонов заявил, что риторика главы Белого дома о коллеге из РФ непозволительна. По его словам, сложившуюся ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями, да и власти США на это не пойдут. Антонов отметил, что «такого рода эскапады становятся рутинными» по мере приближения американских выборов.